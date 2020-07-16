65-летняя пенсионерка из Тольятти прописала в своей квартире 40 мигрантов

Пенсионерке грозит тюрьма Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. В Центральном районе города нашлась квартира на улице Саратовской, где было прописано 40 граждан бывших союзных республик. 65-летняя хозяйка пошла на преступление за денежное вознаграждение.

– Предоставлять площадь для проживания пенсионерка не собиралась. Мигранты пользовались этой возможностью, чтобы избежать ответственность за незаконное пребывание в России, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Пожилая женщина может получить реальный тюремный срок. Если ее вина будет доказана, ей грозит до трех лет тюрьмы. Сейчас расследование завершено и направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.