Лидеры политических партий разных стран обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

16 Июль 2020 2020-07-16T09:27:25+03:00

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Сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом обсудили на межпартийном круглом столе представители политических партий разных стран. Участие в нем приняли лидеры авторитетных парламентских партий Китая, Японии, Вьетнама, Кипра, Германии, Турции, Украины, Казахстана, Сербии и ЮАР. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что в период мировой пандемии принципы глобализации дали сбой.

- Не получилось даже совместно откликнуться на призыв Генсекретаря ООН об отмене санкций и других ограничительных мер в отношении тех стран, которым была нужна неотложная помощь. Они не могли получать необходимые в нынешней чрезвычайной ситуации фармацевтические препараты, медтехнику, предметы первой необходимости, - отметил он.

По словам Дмитрия Медведева, на первом месте в таких ситуациях должна быть помощь людям. В пример он привел «Единую Россию», которая объединила десятки тысяч волонтеров, направив их усилия на помощь гражданам. Также речь зашла о вакцинации. Председатель Единой России отметил, что несмотря на все сложности в международном сотрудничестве вакцинация населения должна пройти одномоментно во всем мире и лишиться политической окраски.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко назвал круглый стол, который организовала «Единая Россия», мероприятием «уникальным по представительству».

- Даже несмотря на то, что между какими-то странами искрило, но были озвучены ценности, поддержанные всеми участниками — солидарность, гуманизм, социальное государство, недопустимость односторонних преимуществ в пользу тех или иных стран, необходимость отказаться от битвы национальных эгоизмов, ответственность за мир, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU