Игорь Станкевич: Депутаты уже начали работу по законодательному обеспечению поправок в Конституцию

16 Июль 2020 2020-07-16T09:28:18+03:00

Депутат от Самарской области прокомментировал работу «Единой России» над законопроектами в поддержку новых поправок в Конституцию

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Единая Россия уже начала работу над законодательным обеспечением поправок в Конституцию. Это станет основой для предвыборной программы партии. Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак подчеркнул, что партия должна наполнить поправки смыслом и сделать так, чтобы решения работали на местах. Эта работа уже началась.

- Работа по законодательному обеспечению поправок в Государственной Думе уже стартовала. Символично, что один из первых законопроектов подготовлен членами «Единой России» и касается защиты территориальной целостности нашей страны. Поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» вводят санкции за призывы и действия к отчуждению территории РФ приняты в первом чтении, - прокомментировал депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Игорь Станкевич.

Впереди еще большая работа, в том числе над федеральными проектами. Но Андрей Турчак призвал особенно постараться людей на местах, секретарей в регионах – их задача - найти конкретные решения для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU