2020-07-16T09:28:18+03:00
Общество

Игорь Станкевич: Депутаты уже начали работу по законодательному обеспечению поправок в Конституцию

Депутат от Самарской области прокомментировал работу «Единой России» над законопроектами в поддержку новых поправок в Конституцию
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
"Единая Россия" занялась законодательным обеспечением поправок"Единая Россия" занялась законодательным обеспечением поправок
Изменить размер текста:

Единая Россия уже начала работу над законодательным обеспечением поправок в Конституцию. Это станет основой для предвыборной программы партии. Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак подчеркнул, что партия должна наполнить поправки смыслом и сделать так, чтобы решения работали на местах. Эта работа уже началась.

- Работа по законодательному обеспечению поправок в Государственной Думе уже стартовала. Символично, что один из первых законопроектов подготовлен членами «Единой России» и касается защиты территориальной целостности нашей страны. Поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» вводят санкции за призывы и действия к отчуждению территории РФ приняты в первом чтении, - прокомментировал депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Игорь Станкевич.

Впереди еще большая работа, в том числе над федеральными проектами. Но Андрей Турчак призвал особенно постараться людей на местах, секретарей в регионах – их задача - найти конкретные решения для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сызрани в тюбике из-под дезодоранта нашли мобильник
В Самарской области выросла цена квадратного метра вторичного жилья
Появилось видео начала пожара на складе ПВХ в Самаре
Медики раскрыли причины смерти еще трех жителей с коронавирусом в Самарской области
На самарскую фирму завели дело за просроченное куриное мясо
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 57 человек в Самарской области
Два человека погибли в страшной аварии в Самарской области
Самарцу грозит два года лишения свободы за нападение на фельдшера "Скорой помощи"
Еще три человека в Самарской области умерли от коронавируса
В Самарской области еще 57 человек заболели коронавирусом
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угнал женский велосипед и ехал на нем
В Самарской области 60-летний мужчина попался с марихуаной
Игорь Станкевич: Депутаты уже начали работу по законодательному обеспечению поправок в Конституцию
Лидеры политических партий разных стран обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом