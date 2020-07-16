2020-07-16T09:45:06+03:00
Общество

В Самарской области 60-летний мужчина попался с марихуаной

При себе у него было 24 грамма высушенного растения
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Пожилому мужчине грозит до трех лет тюрьмыПожилому мужчине грозит до трех лет тюрьмыФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Полицейские Похвистнево провели задержание 60-летнего местного жителя, которого подозревали в незаконном хранении наркотиков. Пожилой мужчина был задержан на одной из улиц. При себе у него был пакет, в котором хранились растения. Он пояснил, что сорвал дикорастующую коноплю для собственного употребления.

– Экспертиза подтвердила, что это марихуана массой 24,21 грамм в высушенном состоянии. Возбуждено уголовное дело, – сообщили представители ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас расследование этого дела продолжается. Задержанному грозит тюремный срок. Если его вина будет доказана, ближайшие три года он может провести в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сызрани в тюбике из-под дезодоранта нашли мобильник
В Самарской области выросла цена квадратного метра вторичного жилья
Появилось видео начала пожара на складе ПВХ в Самаре
Медики раскрыли причины смерти еще трех жителей с коронавирусом в Самарской области
На самарскую фирму завели дело за просроченное куриное мясо
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 57 человек в Самарской области
Два человека погибли в страшной аварии в Самарской области
Самарцу грозит два года лишения свободы за нападение на фельдшера "Скорой помощи"
Еще три человека в Самарской области умерли от коронавируса
В Самарской области еще 57 человек заболели коронавирусом
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угнал женский велосипед и ехал на нем
В Самарской области 60-летний мужчина попался с марихуаной
Игорь Станкевич: Депутаты уже начали работу по законодательному обеспечению поправок в Конституцию
Лидеры политических партий разных стран обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом