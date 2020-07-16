В Самарской области 60-летний мужчина попался с марихуаной
Полицейские Похвистнево провели задержание 60-летнего местного жителя, которого подозревали в незаконном хранении наркотиков. Пожилой мужчина был задержан на одной из улиц. При себе у него был пакет, в котором хранились растения. Он пояснил, что сорвал дикорастующую коноплю для собственного употребления.
– Экспертиза подтвердила, что это марихуана массой 24,21 грамм в высушенном состоянии. Возбуждено уголовное дело, – сообщили представители ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас расследование этого дела продолжается. Задержанному грозит тюремный срок. Если его вина будет доказана, ближайшие три года он может провести в тюрьме.
ИСТОЧНИК KP.RU