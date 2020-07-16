Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угнал женский велосипед и ехал на нем
Сотрудники Росгвардии, патрулировавшие Красноглинский район Самары, получили сообщение о краже. Злоумышленник похитил велосипед 25-летней девушки от одного из подъездов дома. Причем преступление произошло около полудня.
– Примерно через 1,5 часа после происшествия, правоохранители заметили в поселке Мехзавод мужчину на велосипеде, который подходил под описание. Было принято решение остановить гражданина. Внятно объяснить, откуда у него женский велосипед он не смог. 32-летний самарец был задержан, – сообщает пресс-служба Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU