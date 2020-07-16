Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угнал женский велосипед и ехал на нем

16 Июль 2020 2020-07-16T10:14:01+03:00

Внятно объяснить, откуда у него велосипед, мужчина не смог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сотрудники Росгвардии, патрулировавшие Красноглинский район Самары, получили сообщение о краже. Злоумышленник похитил велосипед 25-летней девушки от одного из подъездов дома. Причем преступление произошло около полудня.

– Примерно через 1,5 часа после происшествия, правоохранители заметили в поселке Мехзавод мужчину на велосипеде, который подходил под описание. Было принято решение остановить гражданина. Внятно объяснить, откуда у него женский велосипед он не смог. 32-летний самарец был задержан, – сообщает пресс-служба Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU