В Самарской области еще 57 человек заболели коронавирусом

16 Июль 2020 2020-07-16T10:32:45+03:00

За сутки в России появилось еще 6428 заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 16 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 57 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 6135 человек. 3812 из них выздоровели, 73 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6428 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 531 жителей, в Санкт-Петербурге – 256. В Ханты-Мансийском АО и Свердловской области – 252 и 349 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 752 797 человека, 531 692 пациента выздоровели (8443 за прошедший день), 11937 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 167 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU