2020-07-16T10:32:45+03:00
Общество

В Самарской области еще 57 человек заболели коронавирусом

Число инфицированных в регионе достигло 6135 человек
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
За сутки в России появилось еще 6428 заболевших коронавирусомЗа сутки в России появилось еще 6428 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 16 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 57 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 6135 человек. 3812 из них выздоровели, 73 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6428 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 531 жителей, в Санкт-Петербурге – 256. В Ханты-Мансийском АО и Свердловской области – 252 и 349 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 752 797 человека, 531 692 пациента выздоровели (8443 за прошедший день), 11937 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 167 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Волжский дзен побеждает: что происходит с коронавирусом в Самарской области прямо сейчас

Вместе с экспертами разбираемся, что происходит с заболеваемостью коронавирусом в Самарской области, почему кривая наконец-то пошла вниз, хотя жители практически повсеместно сняли маски (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сызрани в тюбике из-под дезодоранта нашли мобильник
В Самарской области выросла цена квадратного метра вторичного жилья
Появилось видео начала пожара на складе ПВХ в Самаре
Медики раскрыли причины смерти еще трех жителей с коронавирусом в Самарской области
На самарскую фирму завели дело за просроченное куриное мясо
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 57 человек в Самарской области
Два человека погибли в страшной аварии в Самарской области
Самарцу грозит два года лишения свободы за нападение на фельдшера "Скорой помощи"
Еще три человека в Самарской области умерли от коронавируса
В Самарской области еще 57 человек заболели коронавирусом
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угнал женский велосипед и ехал на нем
В Самарской области 60-летний мужчина попался с марихуаной
Игорь Станкевич: Депутаты уже начали работу по законодательному обеспечению поправок в Конституцию
Лидеры политических партий разных стран обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом