Еще три человека в Самарской области умерли от коронавируса

16 Июль 2020 2020-07-16T10:39:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 16 июля, в Самарской области снова выросло число погибших от коронавируса. За прошедшие сутки спасти не удалось еще троих жителей региона, а общее число смертей в губернии составляет 73 человека.

– Всего в области 6135 заболевших COVID-19. 3812 из них выздоровели и были выписаны. На амбулаторном и стационарном лечении находятся 2250 человек, – говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

В регионе за последние два дня скончались семь человек. При этом продолжают действовать некоторые ограничения: горожанам необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также надевать средства индивидуальной защиты в местах скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU