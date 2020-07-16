2020-07-16T10:39:39+03:00
Общество

Еще три человека в Самарской области умерли от коронавируса

Общее число жертв инфекции достигло 73 жителя губернии
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в области 6135 заболевших COVID-19Всего в области 6135 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 16 июля, в Самарской области снова выросло число погибших от коронавируса. За прошедшие сутки спасти не удалось еще троих жителей региона, а общее число смертей в губернии составляет 73 человека.

– Всего в области 6135 заболевших COVID-19. 3812 из них выздоровели и были выписаны. На амбулаторном и стационарном лечении находятся 2250 человек, – говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

В регионе за последние два дня скончались семь человек. При этом продолжают действовать некоторые ограничения: горожанам необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также надевать средства индивидуальной защиты в местах скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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