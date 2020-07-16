2020-07-16T11:30:18+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 57 человек в Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом 57 новых жителей Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Общее число заболевших коронавирусом достигло 6135 человекОбщее число заболевших коронавирусом достигло 6135 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса рассказал о новых заболевших по данным на сегодня, 16 июля. За сутки выявили еще 57 зараженных, а их общее число достигло 6135 пациентов. 3812 из них выздоровели и были выписаны, еще 73 – скончались.

– 27 человек зафиксировано в Самаре, пять – в Сызрани. Еще по четыре в Отрадном и Кинеле, трое – в Тольятти. По два заболевших в Чапаевске, Похвистневском и Челно-Вершинском районах, по одному – в Октябрьске, Алексеевском, Волжском, Исаклинском, Кошкинском, Пестравском, Сергиевском и Сызранском районах, – говорится в сообщении.

14 человек ранее контактировали с уже заболевшими. Четверо таких в Самаре, два – в Отрадном, по одному – в Кинеле, Октябрьске, Сызрани, Тольятти, Чапаевске, Волжском, Исаклинском и Сергиевском районах. У 27 пациентов COVID-19 был найден при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». 16 жителей региона переносили коронавирус, не имея никаких клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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