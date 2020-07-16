На самарскую фирму завели дело за просроченное куриное мясо
Россельхознадзор во время внеплановой проверки обнаружил серьезное нарушение у организации «Самарская оптовая компания». Проверка показала, что компания занималась реализацией куриного мяса, просроченного на четыре месяца, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.
- 353 кг замороженных цыплят первого сорта реализовывались с просроченным на четыре месяца сроком годности. Лабораторные исследования проводились 16 октября 2019 года, а дата выработки, указанная в документах, – 10 февраля 2020 года, - говорится в сообщении.
«Самарскую оптовую компанию» оштрафовали на 10 000 рублей, но фирма не торопилась выплачивать деньги. Тогда дело передали в мировой суд, который оштрафовал компанию еще на 20 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU