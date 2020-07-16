2020-07-16T11:44:37+03:00
Общество

Медики раскрыли причины смерти еще трех жителей с коронавирусом в Самарской области

На этот раз не удалось спасти мужчину и двух женщин
Владислав КИРСАНОВ
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Все три погибших имели сопутствующие заболеванияВсе три погибших имели сопутствующие заболеванияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области раскрыл причины смерти еще трех человек, которых не удалось спасти за минувшие сутки в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области достигло 73 человек, большинство из них имели сопутствующие заболевания.

– Умер 70 летний мужчина с сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, а также две женщины: 66 лет с болезнями эндокринной системы, сердца и онкозаболеваниями и 75 лет с болезнями сердечно-сосудистой системы, – говорится в сообщении.

Показатель смертности на 100 тысяч населения в Самарской области составляет 2,28, в то время как по стране – 8,18. Всего заболевших коронавирусом в регионе 6135, 3812 из них выздоровели и были выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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