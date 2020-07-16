В Сызрани в тюбике из-под дезодоранта нашли мобильник

16 Июль 2020 2020-07-16T12:09:29+03:00

Вот такой вот сюрприз Фото: предоставлено пресс-службой

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В сызранском следственном изоляторе на днях сотрудники нашли "посылочку с сюрпризом", через которую одному из арестантов пытались передать мобильник.

- Сотовый телефон и две SIM-карты были спрятаны в тюбике из-под шарикового дезодоранта, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе УФСИН России по Самарской области. - Их обнаружили при досмотре посылки.

Собирала и передавала вещи для обитателя СИЗО гражданка М. - теперь ей грозит административное наказание за попытку передать внутрь следственного изолятора "запрещенку". Впрочем, процессуальное решение по этому поводу пока не принято, силовики проводят проверку.

До этого мобильники пытались передавать в колонии и СИЗО, пряча их в консервных банках и упаковках с готовой кашей.

ИСТОЧНИК KP.RU