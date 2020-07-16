Появилось видео начала пожара на складе ПВХ в Самаре

16 Июль 2020 2020-07-16T11:59:16+03:00

Все началось с яркой вспышки в углу склада. Фото: скриншот с видео

По предварительным данным краска загорелась от высокой температуры без воздействия солнечных лучей

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Причиной крупнейшего за последнее время пожара в Самаре на складе ПВХ с большей вероятностью стало самовозгорание краски. Эту версию подтверждает запись видеокамеры, установленной на сгоревшем объекте. Ее "Комсомольской правде - Самара" предоставило руководство компании Трасса-С (Орта).

- Я много раз пересматривал запись, и у меня нет других вариантов и объяснений. Могу только сказать, что возгорание не могло произойти под воздействием солнечных лучей, так как солнечный свет в то помещение не проникал. Поэтому краска могла загореться из-за очень высокой температуры, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" заместитель директора компании Сергей Разумков.

На записи видно, что в 14.14 в углу склада на ул. Профильной, 6 происходит яркая вспышка. В течение буквально 5 минут огонь разгорается, а все помещение окутывает густой едкий дым.

При этом первое время сотрудники склада не торопятся его покинуть, и возможно даже пытались потушить огонь.

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Напомним, пожар на складе с ПВХ панелями, декоративной пленкой и лакокрасочными материалами начался 13 июля в начале третьего часа дня. Клубы черного дыма было видно со всех уголков Самары, по городу распространился запах жженного пластика. Потушить пожар смогли только на вторые сутки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/790853" frameborder="0"></iframe> Момент начала пожара на складке ПВХ в Самаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU