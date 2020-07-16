Появилось видео начала пожара на складе ПВХ в Самаре
Причиной крупнейшего за последнее время пожара в Самаре на складе ПВХ с большей вероятностью стало самовозгорание краски. Эту версию подтверждает запись видеокамеры, установленной на сгоревшем объекте. Ее "Комсомольской правде - Самара" предоставило руководство компании Трасса-С (Орта).
- Я много раз пересматривал запись, и у меня нет других вариантов и объяснений. Могу только сказать, что возгорание не могло произойти под воздействием солнечных лучей, так как солнечный свет в то помещение не проникал. Поэтому краска могла загореться из-за очень высокой температуры, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" заместитель директора компании Сергей Разумков.
На записи видно, что в 14.14 в углу склада на ул. Профильной, 6 происходит яркая вспышка. В течение буквально 5 минут огонь разгорается, а все помещение окутывает густой едкий дым.
При этом первое время сотрудники склада не торопятся его покинуть, и возможно даже пытались потушить огонь.
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Напомним, пожар на складе с ПВХ панелями, декоративной пленкой и лакокрасочными материалами начался 13 июля в начале третьего часа дня. Клубы черного дыма было видно со всех уголков Самары, по городу распространился запах жженного пластика. Потушить пожар смогли только на вторые сутки.
Момент начала пожара на складке ПВХ в Самаре.
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ИСТОЧНИК KP.RU