В Самарской области выросла цена квадратного метра вторичного жилья

16 Июль 2020 2020-07-16T12:08:41+03:00

Самая высокая средняя цена за квадратный метр по региону - в Самаре (более 60 тысяч рублей). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сравнению с маем метр вторички подорожал на 404 рубля, а по сравнению с июнем прошлого года – на 1 278 рублей

Изменить размер текста: A A

Самарский фонд жилья и ипотеки подготовил отчет о ситуации на рынке недвижимости в губернии на июнь 2020 года. СОФЖИ провел мониторинг СМИ и проанализировал 15 с половиной тысяч опубликованных предложений к продаже недвижимости. По результатам исследования в июне 2020 года в Самарской области средняя цена одного квадратного метра вторичного жилья составила 48 359 рублей. По сравнению с маем этого года цена квадратного метра вторички выросла на 404 рубля, а по сравнению с июнем прошлого года – на 1 278 рублей

- Динамика средней удельной цены предложения к предыдущему периоду (май 2020) носила положительный характер и составила 404 рубля (0,84%). Динамика средней удельной цены предложения к аналогичному периоду прошлого года (июнь 2019) носила положительный характер и составила 1 278 рублей (2,72%), - заявил главный специалист СОФЖИ Александр Патрикеев.

Самая высокая средняя цена за квадратный метр по региону - в Самаре (более 60 тысяч рублей). Самая низкая - в Октябрьске (около 23 тысяч рублей).

Также Самарский фонд жилья изучил индекс активности (соотношение количества предложений к количеству жителей) в области. Наиболее активным оказался рынок вторичной недвижимости в Жигулевске. Индекс активности равен 8. Самый низкий индекс в Кинеле - чуть больше 2,5. В Самаре этот показатель на уровне 6,3.

ИСТОЧНИК KP.RU