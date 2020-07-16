Самарская область снова побила многолетние рекорды жары

16 Июль 2020 2020-07-16T12:19:01+03:00

В ближайшие дни в регионе должно быть немного прохладнее

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Приволжское УГМС рассказало о новых рекордах жары в Самарской области. Так, 15 июля в регионе стало аномально жарким для нескольких уголков губернии. На двух метеостанциях были обновлены температурные рекорды многолетней давности.

– В Кинель-Черкассах обновились данные 1996 года. Тогда там было 34,8 градуса тепла, в 2020-м – 39,1, что на 4,3 градуса выше. В Клявлино вовсе перекрыт рекорд 80-летней давности. Вчера там было 36,6, а в 1940 – 35, – говорится в сообщении синоптиков.

К концу недели в Самарской области ожидается некоторое похолодание – максимальная дневная температура воздуха составил +31, в ночное время – +18. Местами сохранится вероятность дождей, гроз и порывистого ветра. Средняя температура середины июля выше нормы на пять градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU