Следователи проведут проверку по факту крупного пожара на Профильной в Самаре

16 Июль 2020 2020-07-16T12:58:52+03:00

Следователи будут разбираться во всех причинах случившегося ФОТО: ПСО

По ее результатам будет принято процессуальное решение

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Следственное Управление Следственного комитета России по Самарской области начало проверку по факту пожара, который произошел на улице Профильной в столице региона. Там 13 июля загорелись склады лакокрасочной смеси, площадь распространения огня достигла 10 тысяч квадратных метров. Пожар тушили несколько суток.

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– Был причинен вред окружающей среде. По данному факту начала доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются все причины и обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – передает пресс-служба следователей.

Ранее появилось видео начала пожара на складах. Также узнать, кто виноват в произошедшем и можно было ли избежать такого крупного пожара, можно в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU