Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с ростовским СКА в контрольном матче

16 Июль 2020 2020-07-16T12:50:50+03:00

Встреча проходила в Крымске и завершилась со счетом 0:0

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Тольяттинский «Акрон» провел очередной товарищеский матч на сборе в Крымске. На территории спортивного комплекса «Гигант» красно-черные встретились со СКА из Ростова-на-Дону. Матч завершился безголевой ничьей.

Ранее «Акрон» провел две встречи со второй и третьей командами «Краснодара». Игра с первым соперником завершилась победой «быков» 3:1, со вторым – викторией тольяттинцев 3:2. Следующий контрольный матч красно-черные проведут 18 июля. В этот день «Акрон» сыграет с иркутским «Зенитом».

Напомним, новый сезон тольяттинская команда проведет в ФНЛ. Право играть в первом дивизионе «Акрон» завоевал благодаря победе в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU