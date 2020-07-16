2020-07-16T13:19:22+03:00
Спорт

Голкипер «Крыльев Советов» Фролов: «Нам хотелось победить «Краснодар»

Самарцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице за один матч до конца чемпионата
Владислав КИРСАНОВ
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Страж ворот отметил, что команда отдала много силСтраж ворот отметил, что команда отдала много силФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился эмоциями от матча с «Краснодаром», в котором он получил приз лучшего игрока поединка. Напомним, матч на «Самара Арене» завершился безголевой ничьей, у самарцев отменили забитый гол: арбитры увидели офсайд в крайне спорной ситуации.

– Очень устал, как и в целом вся команда, сил очень много потрачено. Мы хотели победить, имели отличные моменты. У нас получилась равная игра с командой, которая претендует на попадание в Лигу чемпионов. Хотели победить, – сказал Фролов в интервью телеканалу «Матч Премьер».

«Крылья Советов» сравнялись по очкам с «Тамбовом», который идет на 14-м, спасительном месте. Однако у тамбовчан игра в запасе – сегодня они сыграют с «Сочи». В случае победы, «Крылья» лишатся возможности спастись и смогут рассчитывать только на то, что в РПЛ не заявятся «Химки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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