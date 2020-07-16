Стало известно, когда будет достроена школа в микрорайоне Новая Самара

16 Июль 2020 2020-07-16T13:38:58+03:00

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Сегодня, 16 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров провели рабочий визит в микрорайон Новая Самара, расположенный в Красноглинском районе города. Там был проверен ход строительства школы. Трехэтажное образовательное учреждение сможет принять 1200 детей, которые смогут обучаться в одну смены. Кроме того, вокруг школы появятся спортивные площадки, а внутри – самое современное оборудование.

– Благодаря нацпроекту школа откроет свои двери, я уверен, уже в этом году. Мы по всем объектам нацпроектов движемся ритмично, стройку почти не останавливали. Это позволяет нам по объектам национальных проектов идти либо в графике, либо с некоторым опережением, – сказал Дмитрий Азаров.

Строительство объекта началось в августе 2019 года. На сегодняшний день объект готов на 60-65%. Уже сейчас полностью завершены работы по устройству фундамента, колонн, стен, плит перекрытия, лестничных маршей и кровли. Стройка должна быть завершена до конца года, а уже в следующем году здесь начнется учебный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU