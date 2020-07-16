В Самарской области работают дополнительные меры поддержки малого бизнеса

16 Июль 2020 2020-07-16T14:02:15+03:00

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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о дополнительных мерах финансовой поддержки бизнеса на уровне региона:«Правительство области постоянно расширяет меры поддержки, созданные для предпринимателей на федеральном уровне. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова, министерство экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с ГФСО разработали новые антикризисные продукты для малого бизнеса. Из бюджета региона выделено более 500 млн рублей на увеличение капитализации фонда».

«Уже сегодня любой предприниматель может обратиться в ГФСО и получить уникальные займы на свой бизнес от 2,25%, причем независимо от того, входит ли деятельность организации в перечень пострадавших отраслей или нет», - отметил Дмитрий Богданов.

Всего в новой линейке микрозаймов ГФСО 5 программ, которые можно получить как с предоставлением залогового имущества, так и без него.

«Процентная ставка – от 2,25% до 4,5%, при этом можно оформить от 200 тысяч – до 5 млн рублей, сроком до 2 лет. Это уникальное предложение, направленное на поддержку бизнеса в Самарской области. Процедура одобрения заявки максимально упрощена, документы можно направить в фонд онлайн», - подчеркнул министр.

С подробными условиями получения микрозаймов можно знакомиться на сайте gfso.ru.

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