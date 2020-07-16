В Самаре возбудили уголовное дело из-за пожара на складе пленок ПВХ

16 Июль 2020 2020-07-16T22:05:32+03:00

Пожар на ул.Профильной тушили два дня, причины ЧП до сих пор не известны

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В Самаре возбудили уголовное дело по факту пожара на ул.Профильной, 6. Напомним, там располагался склад ПВХ-пленок, собственником помещения является ООО "Трасса-С". Пожар начался 13 июля, потушить его удалось лишь 15-го числа.

Руководитель компании Сергей Разумков утверждает, что все правила безопасности соблюдались, а эксперты в этом сомневаются. Пожарные пока не озвучили официальную версию о причинах возникновения столь масштабного возгорания - напомним, его тушили почти двое суток, привлекать пришлось даже пожарный вертолет.

- Уголовное дело возбуждено по ст.168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областной прокуратуре. - По версии дознания, пожар начался 13 июля из-за неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности. Лицо, которое будет привлекаться к ответственности, пока не установлено.

Контролирует ход разбирательства прокуратура Самары, следствие ведет отдел дознания профильного подразделения ГУ МЧС. России по Самарской области

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ИСТОЧНИК KP.RU