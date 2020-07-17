2020-07-17T02:17:46+03:00
Общество

В пятницу Самарскую область ждет гроза

Синоптики объявили желтый уровень опасности
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре будет комфортная погода, а в регионе - грозыВ Самаре будет комфортная погода, а в регионе - грозыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу в Самарской области синоптики опять объявили желтый уровень опасности. Это означает, что в регионе будет шквалистый ветер до 21 метра в секунду, грозы. И огромный плюс - в регионе установилась комфортная температура, =39 в прошлом, температура воздуха достигает 27-30 градусов.

Также синоптики говорят, что в регионе будет переменная облачность и осадков особенных не предвидится. А гроза может прогреметь где-то в регионе - не в самой областной столице.

Кстати, ветер дует сееро-западный, а это как раз и приносит в регион прохладу. На смену горячему воздуху из Казахстана и степей пришел прохладный ветерок.

В выходные погода тоже будет комфортной: +26+31 градус, небольшой ветер и никаких осадков. Гроза может снова начаться в воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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