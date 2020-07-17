Пожар в жилом доме около Ленинградской в Самаре 17 июля 2020 года: пострадали люди
Пожар в центре Самары 17 июля 2020 года вспыхнул ночью. Деревянные строения загорелись за баром "Вечно молодой" на Ленинградской 77. Деревянные строения вспыхнули как спички, местные жители рассказали, что подозревают поджог - мол, кому-то их жилища мешают. Огонь объял сразу несколько объектов, на место быстро прибыли пожарные. Они оцепили Ленинградскую и Самарскую. Из-за ветра существует опасность, что огонь перекинется на соседние дома.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области, пожар начался в частном жилом двухэтажном доме по Самарской, 57. Горит кровля, столб огня видно издалека.
В МЧС сообщили, что в пожаре есть пострадавшие. Огонь ликвидируют 92 человека, 33 единицы техники
КП-Самара будет следить за ситуацией. После ликвидации огня специалистам предстоит выяснить, откуда он взялся.
Загорелись деревянные строенияФото: Михаил ГОРЮНОВ
Видео пожара на Ленинградской в Самаре 17 июля 2020 года прислали очевидцы.Михаил ГОРЮНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU