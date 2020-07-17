Пожар в жилом доме по ул. Самарская 17 июля 2020 года тушили около трех часов

17 Июль 2020 2020-07-17T06:19:32+03:00

В пожаре в жилом доме на ул. Самарской 17 июля 2020 года пострадали люди, удалось не допустить распространения огня

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Поздно ночью 17 июля 2020 года разгорелся пожар в жилом доме на ул. Самарской в Самаре. Двухэтажное строение загорелось в районе кровли, пожарны вызвали в 1.35. Вызову объявили пожарный ранг сложности. С огнем боролись около трех часов, он порывался перекинуться на соседние дома из-за ветра.

Победить огонь по данным МЧС РФ по Самарской области удалось в 4.18, около двух ночи пожар был локализован.

Во время тушения пожара оцепили улицы Ленинградская и Самарская, в огне пострадали люди - о количестве и характере повреждения пока в МЧС не сообщили. Пожар тушили 92 человека, в том числе 63 человека от МЧС, привлекалось 33 единицы техники.

Местные жители считают, что причиной пожара мог быть поджог

ИСТОЧНИК KP.RU