17 июля в Самарской области снова прогнозируют грозы и шквалистый ветер

17 Июль 2020 2020-07-17T09:03:28+03:00

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Синоптики Приволжского УГМС предупредили жителей Самарской области о непогоде. Днем в пятницу, 17 июля, местами по региону пройдут грозы, будет дуть шквалистый ветер западного направления с порывами до 16-21 метров в секунду. При этом столбики термометров будут держаться между отметками +26… +31.

Выходные в Самарской области тоже будут жаркими. Ночью столбики термометров опустятся до +13… +18, а днем поднимутся до +26… +31. При этом будет переменная облачность, в субботу преимущественно без осадков. А вот в воскресенье, 19 июля, местами снова пройдет дождь и гроза. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый.

ИСТОЧНИК KP.RU