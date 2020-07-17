2020-07-17T09:21:43+03:00
Спорт

«Крылья Советов» уступили «Спартаку» в матче чемпионата России по пляжному футболу

Это второе поражение самарцев на старте турнира
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сегодня в рамках 3 тура «КС» сыграют с «Кристаллом». Фото: bsrussia.com/Сегодня в рамках 3 тура «КС» сыграют с «Кристаллом». Фото: bsrussia.com/
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«Крылья Советов» проиграли второй матч на старте чемпионата России по пляжному футболу. Во втором туре первого этапа самарцы уступили московскому «Спартаку». Встреча завершилась со счетом 3:8. За «Крылья» забили Михаил Ткачев (дубль) и Артем Пиняев, сообщает портал bsrussia.com.

При этом по ходу встречи «КС» вели 3:1, однако удержать преимущество не смогли. Посыпались самарцы после девятой минуты, пропустив семь мячей.

Напомним, в другом матче второго тура ЧР «Динамо-Самара» проиграло действующему чемпиону страны петербургскому «Кристаллу» 4:6.

До этого две самарские команды встречались друг с другом – сильнее оказался дебютант Суперлиги «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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