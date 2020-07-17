«Крылья Советов» уступили «Спартаку» в матче чемпионата России по пляжному футболу
«Крылья Советов» проиграли второй матч на старте чемпионата России по пляжному футболу. Во втором туре первого этапа самарцы уступили московскому «Спартаку». Встреча завершилась со счетом 3:8. За «Крылья» забили Михаил Ткачев (дубль) и Артем Пиняев, сообщает портал bsrussia.com.
При этом по ходу встречи «КС» вели 3:1, однако удержать преимущество не смогли. Посыпались самарцы после девятой минуты, пропустив семь мячей.
Напомним, в другом матче второго тура ЧР «Динамо-Самара» проиграло действующему чемпиону страны петербургскому «Кристаллу» 4:6.
До этого две самарские команды встречались друг с другом – сильнее оказался дебютант Суперлиги «Динамо».
ИСТОЧНИК KP.RU