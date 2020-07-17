Во время пожара 17 июля на улице Самарской спасли мужчину

17 Июль 2020 2020-07-17T09:39:09+03:00

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В областной столице из огня во время пожара в жилом доме на улице Самарской, 57 спасли 63-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области. Кроме того, из здания эвакуировали четырех человек. Детей среди них нет.

Напомним, ночью с четверга на пятницу на улице Самарской в центре города вспыхнул пожар. Пламя появилось в районе кровли двухэтажного здания. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 1.35.

На месте происшествия работали 92 человека, в том числе 63 сотрудника МЧС, и 33 единицы техники. Локализовать возгорание удалось к двум часам ночи, а полностью потушить пламя – только под утро, в 4.18. Сообщается, что пострадал один человек – 62-летний мужчина. Однако пока не известно, в каком он состоянии.

Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU