В Самаре уничтожили поле конопли

Зеленую массу уничтожили с помощью сельхозтехники. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре уничтожили больше трех гектаров конопли на улице Уральской. Поле было бесхозным, его обнаружили сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 7 Управления МВД России областной столицы, сообщает пресс-служба регионального главка.

- Проведенная экспертиза подтвердила наличие наркотического компонента в растениях. Во время проверки также установили, что обнаруженный участок земли является бесхозным. Накануне совместно с представителями администрации Куйбышевского района полицейские ликвидировали опасные растения - более трех гектаров конопли. Зеленую массу уничтожили с помощью сельхозтехники, - уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.

Поле нашли во время широкомасштабной операции «Мак», которую проводят на территории региона. Операция направлена на выявление и ликвидацию наркотических растений.