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В Самаре уничтожили поле конопли

Три гектара наркотического растения были бесхозными
Дмитрий КривенцовДмитрий КривенцовДмитрийКривенцов
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Зеленую массу уничтожили с помощью сельхозтехники.

Зеленую массу уничтожили с помощью сельхозтехники.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре уничтожили больше трех гектаров конопли на улице Уральской. Поле было бесхозным, его обнаружили сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 7 Управления МВД России областной столицы, сообщает пресс-служба регионального главка.

- Проведенная экспертиза подтвердила наличие наркотического компонента в растениях. Во время проверки также установили, что обнаруженный участок земли является бесхозным. Накануне совместно с представителями администрации Куйбышевского района полицейские ликвидировали опасные растения - более трех гектаров конопли. Зеленую массу уничтожили с помощью сельхозтехники, - уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.

Поле нашли во время широкомасштабной операции «Мак», которую проводят на территории региона. Операция направлена на выявление и ликвидацию наркотических растений.

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