В России хотят сделать лекарства доступнее

17 Июль 2020 2020-07-17T10:10:18+03:00

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В России принимается ряд законов, которые делают лекарства более доступными, при этом защищая рынок от фальсификации. При активном участии «Единой России» был разработан законопроект о дистанционной продаже лекарств. Также партия намерена предложить свои наработки в области госзакупок лекарств к реальному использованию. Это позволит обеспечить все регионы – даже самые труднодоступные – нужным количеством препаратов. Так же через свои отделения партия отслеживает жалобы на фальсификацию лекарств и удорожание препаратов, отсутствие в свободном доступе недорогих лекарств. Чтобы не произошло взрывного роста цен, единороссы предлагают отложить обязательную маркировку лекарств до 1 октября.

Также среди предложений партии много других проектов, например, введение понятия передвижных аптечных пунктов для сел и деревень.

Поддержать планируют и врачей. Минздрав и Минтруда поддержали предложение партии о создании единого стандарта безопасности для медработников. Как отметил региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Сергей Вдовенко, партия одна из первых откликнулась на призыв поддержать медработников в пандемийный период.

- С первых дней действия ограничительных мер единороссы взяли на контроль самые сложные вопросы. В регионе ведется информационная работа о специальных выплатах медикам из регионального и федерального бюджета, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, совместно с главами муниципальных образований решается и вопрос выплат компенсаций за найм жилья для сотрудников «скорой помощи», - подчеркнул он.

После общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, право человека на качественную и доступную медицину закреплено и в новых положениях Основного закона. Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» готова работать над тем, чтобы они в ближайшее время заработали во всех регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU