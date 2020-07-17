2020-07-17T10:25:19+03:00
Общество

Запрет на посещение лесов в Самарской области продлили до 26 июля

Нарушителей будут штрафовать
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Штраф для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей.Штраф для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей.Фото: Елена РАКОВА
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В Самарской области из-за высокой опасности пожаров продлили запрет на посещение лесов. Теперь зайти или въехать на транспорте в зеленую зону в регионе запрещено минимум до 26 июля, сообщает местное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа: на граждан - от 4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей, - отметили в министерстве.

Жителей региона, если те заметили в лесу небольшой пожар, просят немедленно потушить его и, по возможности, отправить кого-то в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, а также позвонить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области 8-800-100-94-00 (круглосуточно). При возникновении ЧП нужно срочно звонить по телефону пожарных и спасателей – 101 и 01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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