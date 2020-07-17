2020-07-17T10:36:48+03:00
Общество

Стало известно, как карантин повлиял на результаты ЕГЭ в Самарской области

Региональное министерство образования и науки сообщили первые результаты экзаменов основного периода ЕГЭ
Светлана Сёмушкина
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Стали известны первые результаты основного периода ЕГЭСтали известны первые результаты основного периода ЕГЭФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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16 июля стали известны первые результаты основного периода ЕГЭ, стартовавшего по всей стране 3 июля с экзаменов по литературе, географии и информатике.

«Средний тестовый балл по географии и информатике стал выше по сравнению с результатами 2019 года. Увеличилось также количество участников, набравших более 80 баллов. ЕГЭ по литературе стал самым многочисленным — предмет сдавали 986 человек. Из них 13 участников набрали наивысший результат — 100 баллов» - сообщает министерство образования и науки Самарской области.

Число тех, кому не удалось преодолеть минимальный порог по географии и литературе не превысило 2% от общего числа участников. Количество заваливших информатику немного увеличилось по сравнению с 2019 годом и составило 6,1%.

17, 18 июля участники могут подать апелляции в случае несогласия с полученными результатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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