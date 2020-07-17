2020-07-17T10:39:17+03:00
Происшествия

В Самарской области иномарку разорвало надвое после вылета с трассы

Водитель без прав выехал на встречку и наехал на препятствие
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Последствия аварии.Последствия аварии.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Жуткое ДТП произошло в Самарской области днем в четверг, 16 июля. На 14 км дороги «Борма – Кошки – Погрузная» в Кошкинском районе «Ниссан Теана» вылетел с трассы. Автомобиль разорвало надвое, а водитель оказался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- 31-летний водитель на праворульном «Ниссане» двигался со стороны села Кошки в сторону Самары. В дороге он выехал на полосу встречного движения и наехал на препятствие. Машина опрокинулась и вылетела с дороги, - говорится в сообщении полиции.

Часть машины оторвалась. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Часть машины оторвалась.Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Бригада скорой помощи увезла мужчину в больницу. По данным ГУ МВД, водитель сел за руль без прав – раньше их у него отобрали.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП, после которой примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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