Коронавирусом в Самарской области заразились еще 62 человека

17 Июль 2020 2020-07-17T10:57:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 17 июля 2020 года в Самарской области. За прошедшие сутки в регионе выявили 62 новых случая заражения, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в губернии выросло до 6 197. 3 812 из них поправились, 73 скончались.

- Всего в России за минувшие сутки выявили 6 406 заболевших. Больше всего в Москве (575), Свердловской области (301) и Ханты-Мансийском АО (249), - говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее в Самарской области выявили 57 новых заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU