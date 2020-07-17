Коронавирусом в Самарской области заразились еще 62 человека
Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 17 июля 2020 года в Самарской области. За прошедшие сутки в регионе выявили 62 новых случая заражения, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в губернии выросло до 6 197. 3 812 из них поправились, 73 скончались.
- Всего в России за минувшие сутки выявили 6 406 заболевших. Больше всего в Москве (575), Свердловской области (301) и Ханты-Мансийском АО (249), - говорится в сообщении.
Напомним, сутками ранее в Самарской области выявили 57 новых заболевших коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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