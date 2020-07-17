2020-07-17T11:35:32+03:00
Происшествия

85 человек тушат квартиру в Самаре на ул. Красноармейская

Пожару присвоен повышенный ранг
Евгения ВАСИНА
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Горит квартира на пятом этаже в Самаре по адресу: ул. Красноармейская, 62Горит квартира на пятом этаже в Самаре по адресу: ул. Красноармейская, 62Фото: Кирилл КАРИМОВ
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В Самаре продолжается череда пожаров. В след за ночным ЧП на улице Самарской стало известно о еще одном возгорании. Сегодня в 11:28 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в доме №62 на ул. Красноармейская. Пожарные подразделения прибыли на место ЧП в 11:35

- По прибытию установлено, что горит квартира на пятом этаже. Огонь вышел на кровлю, объявлен повышенный ранг вызова – Пожар № 2. Погибших и пострадавших нет. Всего привлечено 85 человек, 27 ед. техники, в том числе от МЧС России 61 человек, 18 ед. техники, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 11:58 пожар удалось локализовать. Сотрудники МЧС объявили отбой повышенному рангу. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Однако, местные жители все же опасаются.

- Горит квартира на пятом этаже, соседи на даче. Перекрытия в доме деревянные. Это страшно, - сообщили жители подъезда корреспондентам «КП-Самара».

Пожар в Самаре по адресу ул. Красноармейская, 62.

Напомним, ночью с 16 на 17 июля в Самаре тушили пожар на улице Самарской, 57. Пламя появилось в районе кровли двухэтажного здания. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

Ранее в Самаре несколько суток тушили пожар на ул.Профильной, 6. Там горел склад ПВХ-пленок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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