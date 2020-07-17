Авария на мосту под Тольятти привела к огромной пробке на ГЭС

17 Июль 2020 2020-07-17T11:05:20+03:00

В Самарской области машины встали в огромную пробку перед ГЭС из-за аварии с микроавтобусом на плотине

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В Самарской области под Тольятти 17 июля произошла авария прямо на плотине около Жигулевской ГЭС. На микроавтобус в котором были пассажиры, наехал прицеп. В автобусе разбиты стекла, очевидцы сообщают, что никто не пострадал.

- Автомобиль с прицепом обгонял автобус и прицеп занесло, он прижал автобус к соседнему ряду. Там уже была пробка, поэтому большой скорости не было, нас тряхнуло не сильно, пассажиры не пострадали, - рассказали очевидцы журналисту КП-Самара.

Эта авария прямо на плотине только усугубила ситуацию с затором на дорог. По данным водителей она растянулась чуть ли не до Тольятти. Судя по данным Яндекс.Пробок движение на плотине стоит полностью, все раскрашено в красный цвет.

Напомним, что накануне фура объезжала пробку на ГЭС и въехала в магазин хлебозавода. Пострадали шесть машин, которые раскидало как кегли.

ИСТОЧНИК KP.RU