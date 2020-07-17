2020-07-17T11:31:18+03:00
Общество

В Самаре на 13 участках заменят теплосети

Новые трубы прослужат более 50 лет
Светлана Сёмушкина
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Фото АО «ПТС»Фото АО «ПТС»
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ПТС ведут замену коммуникаций на 13 участках в Самаре. Среди крупнейших — район Льговского переулка и площади Кирова.

От Льговского переулка до Заводского шоссе уже выполнен монтаж 100 метров трубопровода. На этом участке планируют обновить около 500 метров сети. На Физкультурной, от пр. Кирова до ул. Металлистов из 650 метров сети уже демонтировано 250 метров старой трубы и произведен монтаж 140 метров новых коммуникаций.

«Жители районов, в которых ведутся ремонтные работы, не почувствуют неудобств - отключения водоснабжения получится избежать на всех объектах, где есть техническая возможность сборки резервной схемы. Автомобильное движение ограничивают частично» - отметил исполнительный директор АО «ПТС» Максим Рябенко.

Новые трубы обладают повышенной прочностью и герметичностью, срок их службы составляет 50 лет.

Аналогичные технологии используются во многих странах мира, где существует централизованная система теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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