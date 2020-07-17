17 Июль 2020 2020-07-17T11:46:23+03:00

В Самаре уже открыто почти все, но люди еще болеют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство пациентов заболели коронавирусом в Самарской области 17 июля в областной столице, но и в муниципальных районах не все гладко

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Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 62 человека в Самарской области 17 июля 2020 года. В оперативном штабе рассказали, что 27 пациентов - это жители Самары, девять из них ранее контактировали с другими заболевшими. 15 человек заболели в Тольятти - для автограда это настоящий всплеск заболеваемости, ведь до этого на протяжении четырех дней цифры заболевших колебались от 2 до 8.

В Сызрани 17 июля заболевших немного - всего два человека, зато пять пациентов нашли в Пестравском районе, двое из них ранее контактировали с теми, кто уже болеет.

Более подробно посмотреть ситуацию можно на интерактивной карте распространения коронавируса в Самарской области.

Из числа заболевших за сутки 12 пациентов - это те, кто контактировал с больными раньше, 47 человеке уже были в больнице с пневмонией и ОРВИ, просто тесты подтвердили наличие у них коронавирусной инфекции.

Три человека не испытывали никаких проблем со здоровьем и узнали о своем диагнозе при проведении профилактического обследования.

Всего на 17 июля в регионе заразились коронавирусом с начала пандемии 6197 человек. 73 человека умерли, выздоровели 3883 человека, это больше половины. Каждый день проводится около 4 тысяч тестирований, всего за все время анализы сделали почти 400 тысячам пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU