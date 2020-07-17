Жители Узбекистана и Таджикистана, застрявшие в Самарской области, едут домой

17 Июль 2020 2020-07-17T12:27:21+03:00

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Из 1879 граждан Узбекистана и Таджикистана на границе с Оренбургской областью все еще находится 750 человек, в том числе консул Республики Узбекистан в Российской Федерации, при содействии которого организуется отправка людей на Родину.

Большая часть мигрантов уже отправлена домой двумя железнодорожными составами от станции Кинель, до которой была организована автобусная перевозка из Большечерниговского района. Таким образом, ситуация, связанная с возвращением людей домой, должна в ближайшее время разрешиться.

Граждане Узбекистана и Таджикистана прибыли в Самарскую область из-за фейковой информации в интернете о возможности свободно пересечь границу и жили в палаточном лагере, разбитом рядом с Большой Чергниговкой. Мигрантов призывают впредь внимательнее изучать информацию в сети и напоминают, что из-за непростой эпидемиологической обстановки границы все еще остаются закрытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU