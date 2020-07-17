В Самарской области реализуется проект «Мама-предприниматель»
98% женщин России положительно относятся к перспективе создания собственного бизнеса.
Реализуйте свою бизнес-идею!
Третий год подряд федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» дает старт женскому бизнесу и помогает получить весь комплекс практических знаний в сфере предпринимательской деятельности.
Участие в проекте – это не просто шанс выиграть грант, но и возможность оценить перспективность своей бизнес-идеи, получить рекомендации федеральных и региональных экспертов, найти новых клиентов и партнеров.
К участию приглашаются:
- женщины, имеющие несовершеннолетних детей
- женщины, находящиеся в декретном отпуске, в том числе состоящие на учете в службе занятости
- женщины, не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или ведущие её не более 1 года.
Возраст значения не имеет.
Обучение ведется в форме тренинга (интенсива) по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Его проводят опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса. Продолжительность обучения в рамках программы – 40 часов (5 дней).
После окончания курса выдается сертификат.
Важной частью проекта «Мама-предприниматель» является конкурс бизнес-планов, подготовленных слушательницами курса в качестве итоговых работ. Победительница конкурса получает грант в размере 100 тыс.рублей от компании Amway на реализацию своей бизнес-идеи или его эквивалент – пакет бизнес-услуг в помощь стартапу.
По традиции, первый этап проекта в Самарской области проходит на территории трех городов: Самары, Тольятти, Сызрани – с 14 по 20 октября. Объединённый финал мероприятий и защита лучших бизнес-планов участниц состоится 23 октября.
Заявки на участие принимаются на сайте mama-predprinimatel.ru в срок до 07.10.2020 включительно.
Организаторами проекта являются: Опора России, комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России», Корпорация МСП.
Проект реализуется в регионе при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.