В Самарской области реализуется проект «Мама-предприниматель»

17 Июль 2020 2020-07-17T12:37:47+03:00

Третий год подряд федеральный образовательный проект дает старт женскому бизнесу

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98% женщин России положительно относятся к перспективе создания собственного бизнеса.

Реализуйте свою бизнес-идею!

Третий год подряд федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» дает старт женскому бизнесу и помогает получить весь комплекс практических знаний в сфере предпринимательской деятельности.

Участие в проекте – это не просто шанс выиграть грант, но и возможность оценить перспективность своей бизнес-идеи, получить рекомендации федеральных и региональных экспертов, найти новых клиентов и партнеров.

К участию приглашаются:

- женщины, имеющие несовершеннолетних детей

- женщины, находящиеся в декретном отпуске, в том числе состоящие на учете в службе занятости

- женщины, не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или ведущие её не более 1 года.

Возраст значения не имеет.

Обучение ведется в форме тренинга (интенсива) по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Его проводят опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса. Продолжительность обучения в рамках программы – 40 часов (5 дней).

После окончания курса выдается сертификат.

Важной частью проекта «Мама-предприниматель» является конкурс бизнес-планов, подготовленных слушательницами курса в качестве итоговых работ. Победительница конкурса получает грант в размере 100 тыс.рублей от компании Amway на реализацию своей бизнес-идеи или его эквивалент – пакет бизнес-услуг в помощь стартапу.

По традиции, первый этап проекта в Самарской области проходит на территории трех городов: Самары, Тольятти, Сызрани – с 14 по 20 октября. Объединённый финал мероприятий и защита лучших бизнес-планов участниц состоится 23 октября.

Заявки на участие принимаются на сайте mama-predprinimatel.ru в срок до 07.10.2020 включительно.

Организаторами проекта являются: Опора России, комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России», Корпорация МСП.

Проект реализуется в регионе при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.