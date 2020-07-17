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Самарская таможня задержала 250 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

Партия прибыла из Казахстана
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Досмотр продолжается, по его результатам назначат товароведческую экспертизу.

Досмотр продолжается, по его результатам назначат товароведческую экспертизу.

Сотрудники таможни обнаружили на федеральной трассе «Самара-Уральск» в грузовом автомобиле 250 тысяч пачек сигарет марок Kent, Winston, Rothmans. В машине также перевозили безтабачные никотинсодержащие изделия: снюс марки Lyft – 18,8 тысяч банок и стики IQOS – 15 тыс. пачек. На всех товарах отсутствуют российские акцизные марки и знаки маркировки, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

– В текущем, 2020 году в ходе проведенных на территории Самарской области мероприятий выявлено 8 фактов незаконного ввоза на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан сигарет в количестве около 82,5 тысяч пачек, что в разы превышает показатели прошлого 2019 года. По данным фактам возбуждены 7 дел об административных правонарушениях по ст.16.3 КоАП России, товар изъят, – отмечает заместитель начальника таможни Рустам Тунтаев.

Досмотр продолжается, по его результатам назначат товароведческую экспертизу.