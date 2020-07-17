2020-07-17T13:03:20+03:00
Общество

Места в детских садах Самары распределят в августе

Городской департамент образования прокомментировал вопрос о распределении в детские сады
Светлана Сёмушкина
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Пока детские сады продолжают работать в режиме «дежурных групп»Пока детские сады продолжают работать в режиме «дежурных групп»Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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- Распределение детей предварительно будет проводиться в августе. Подробную информацию проанонсируем, - комментирует городской департамент образования обращения граждан в социальных сетях.

Из-за эпидемиологической ситуации процедуру распределения неоднократно переносили. Крайнее распределение свободных мест в муниципальные детские сады Самары на 2020-2021 учебный год прошло 25 июня. Из 27 628 заявлений в детские сады попали 11 047 детей, 2372 из них - в возрасте до трех лет.

Тем временем детские сады продолжают работать только в режиме «дежурных групп». К обычной работе дошкольные учреждения смогут вернуться после поступления рекомендаций от Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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