Самарцев приглашают на Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+»

17 Июль 2020 2020-07-17T13:12:35+03:00

Кроме мероприятий в традиционном формате, в 2020 году на фестивале науки будут онлайн-встречи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году он пройдет еще и в онлайн-режиме

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Стартует XV Всероссийский фестиваль науки 20 июля в 12.00 в «Точке кипения» Самарского университета. Здесь же будет работать центральная региональная площадка фестиваля. Попасть на ее открытие смогут все желающие, потому что это мероприятие впервые проходит в онлайн-формате. Присоединиться к трансляции можно по ссылке http://vk.com/festivalnauki63.

В этом году на фестивале, помимо оффлайн-событий (лектории, мастер-классы, научные шоу и игры, интерактивные выставки), которые запланированы на середину осени, с июля по ноябрь, в еженедельном режиме будут проводиться онлайн-мероприятия: виртуальные выставки, интерактивные диалоги с учеными, вебинары, лекции и прямые эфиры, телемосты, онлайн-площадки круглых столов, библиотека образовательных онлайн-ресурсов и многое другое.

Главной темой фестиваля «NAUKA 0+» в 2020 году будет «Физика будущего», он будет посвящен 75-летию атомной промышленности России.

Уже в день открытия фестиваля участник научно-популярного лектория «15х4», доцент кафедры физики Самарского университета Александра Шипилова за 30 минут расскажет все самое важное о термоядерной энергии. Ее коллега, научный сотрудник научно-образовательного центра физики неравновесных открытых систем Антон Карпишков за раскроет секрет кварк-глюонной материи.

В дальнейшей программе фестиваля «NAUKA 0+» интересные рассказы о новейших достижениях в области медицины, биологии, IT, искусственного интеллекта, химии, биологии, математики, экономики, филологии, истории, социологии, психологии.

Афиша фестиваля "NAUKA 0+"

Подробнее о фестивале науки в Самарской области: https://www.samara.festivalnauki.ru, http://vk.com/festivalnauki63.

ИСТОЧНИК KP.RU