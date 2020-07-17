«Билайн ТВ» представляет подписку more.tv с сериалами «Чики», «Рассказ служанки» и стендап-шоу от Незлобина и Светлакова

17 Июль 2020 2020-07-17T13:16:25+03:00

Билайн расширяет ассортимент видеоконтента для пользователей «Билайн ТВ» (12+): с новой подпиской more.tv (18+) каждому члену семьи станет проще найти что-то для себя.

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Премьеры российских сериалов до эфира на ТВ, а зарубежных сериалов – одновременно со всем миром, собственные сериалы и шоу more originals*: все это доступно пользователям «Билайн ТВ» в подписке more.tv.

С новой подпиской в «Билайн ТВ» уже сейчас можно посмотреть один из главных сериалов года – «Чики» с Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко. Еще одна яркая новинка more originals будет доступна в «Билайн ТВ» осенью – в ноябре этого года выйдет первый сериал Федора Бондарчука «Псих».

Для фанатов зарубежных сериалов в подписке more.tv в «Билайн ТВ» предусмотрена возможность смотреть новые серии вместе со всем миром. Сегодня в новой подписке в «Билайн ТВ» уже доступны «Великая» и «Твин Пикс» от Paramount, нашумевший «Рассказ служанки» от MGM и «Блудный сын» от Warner Bros.

Для детей новая подписка в «Билайн ТВ» открывает доступ к известным мультсериалам – среди них «Три кота», «Лекс и Плу. Космические таксисты», «Царевны» и «Фиксики».

Подписка more.tv доступна всем пользователям «Билайн ТВ» бесплатно в течение 7 дней с момента подключения, далее ее стоимость составит 299 рублей в месяц**. Смотреть весь контент по подписке абоненты «Билайн ТВ» смогут с любых устройств, где доступен сервис: на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android, на ТВ-приставках «Билайн ТВ», BeeBox*** и Android TV, на телевизорах LG и Samsung с функцией Smart TV, а также с компьютеров по ссылке: https://beeline.tv/.

* more originals – оригинальный контент собственного производства онлайн-сервиса more.tv

** Акция действует с 01.07.20 по 31.07.20 для физических лиц - абонентов мобильной связи и Домашнего интернета Билайн, а также других операторов связи во всех регионах России, за исключением республики Крым и г. Севастополь, и доступна для пользователей Сервиса «Билайн ТВ», которые в срок акции не имели активную подписку на акционное предложение. Подробнее об организаторе и активации акции на https://tvpromo.beeline.ru/moretv.

*** БиБокс - ТВ-приставка от Билайн на базе Android TV

**** Технология OTT (Over The Top) – метод предоставления видеоуслуг через неуправляемую сеть Интернет (по сетям сторонних операторов связи), который подразумевает возможность использования сервиса абонентами любого оператора связи.

ИСТОЧНИК KP.RU