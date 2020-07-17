«Чемпионат»: «Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» решили не выходить

17 Июль 2020 2020-07-17T13:24:41+03:00

По данным спортивного издания, подмосковный клуб объявит о том, что остается в ФНЛ, 19 июля

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«Химки» решили не выходить в Российскую премьер-лигу и останутся в ФНЛ. Официально подмосковный клуб объявит об этом 19 июля, сообщает «Чемпионат». В таком случае «Крылья Советов» следующий сезон проведут в РПЛ.

Напомним, по итогам сезона самарская команда заняла в чемпионате России 15 место. Это зона прямого вылета. Однако в случае, если «Химки», которые завершили сезон в ФЛН на второй позиции, откажутся от участия в Премьер-лиге, «Крылья» сохранят прописку в элите российского футбола. Ранее сообщалось, что окончательное решение клуб из Московской области примет после полуфинала Кубка России, который запланирован на 19 июля.

У «Крыльев» остался заключительный матч этого сезона. 22 июля подопечные Андрея Талалаева должны сыграть с «Сочи» на «Самара Арене». Однако в клубе из Краснодарского края нашли коронавирус и матч могут отменить, а «Крыльям» присудить техническую победу.

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Однако есть еще надежда - «Химки» могут отказаться от РПЛ в пользу самарской команды (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU