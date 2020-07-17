В Самаре возвели мини-стадионы мирового уровня

17 Июль 2020 2020-07-17T13:28:50+03:00

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Около двух школ в Промышленном районе Самары — №53 и №139 — завершилось строительство площадок размером 20 на 40 метров с искусственным футбольным газоном.

- Тут теперь будто мини-стадион мирового уровня. Детям играть здесь одно удовольствие. Радует, что у нас в городе, да и во всем регионе каждый год появляются такие современные спортплощадки,— поделился впечатлениями тренер команды «Крылья Мечты» Никита Мартынов. Его воспитанники - ребята с ограниченными возможностями здоровья — тренируются на базе школы №139.

Объекты возведены в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В рамках него в этом году предусмотрено строительство на территории Самарской области 22 спортивных площадок разных форматов.

ИСТОЧНИК KP.RU