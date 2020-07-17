В Самаре задержан член этнической ОПГ

17 Июль 2020 2020-07-17T14:06:55+03:00

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В Самарской области был задержан член этнической группировки. По данным собственных источников "КП-Самара" в правоохранительных органах, речь идет об Альберте Саркисове.

- В криминальных кругах его называют Або, он одно время "приглядывал" за армянскими бизнесменами, - рассказывает тот же источник.

Много лет назад Саркисов фигурировал в уголовных делах об изнасиловании и похищении человека. Сейчас его задержали по подозрению в совершении грабежа.

Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области, все собранные материалы они уже передали в полицию, там решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предположительно, речь идет не о банальном нападении, а о преступлении совершенном либо в особо крупном размере, либо в составе организованной группы. За это можно отправиться в места не столь отдаленные на срок от 6 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU