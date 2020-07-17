В Сызрани горят надворные постройки
Пламя охватило 300 квадратных метров
Причины пожара сейчас устанавливают специалисты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 17 июля, в Сызрани на улице Советской загорелись частные надворные постройки. Площадь пожара - 300 квадратных метров.
– К тушению привлекли 29 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС России 22 человека и семь единиц техники, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожар потушен, о причинах пока ничего не известно. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, сегодня в Самаре произошли два пожара в жилых дома. На улице Красноармейской вспыхнула квартира на пятом этаже, а на улице Самарской загорелся двухэтажный дом. Есть пострадавшие.
ИСТОЧНИК KP.RU