В Сызрани горят надворные постройки

17 Июль 2020 2020-07-17T14:22:10+03:00

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Сегодня, 17 июля, в Сызрани на улице Советской загорелись частные надворные постройки. Площадь пожара - 300 квадратных метров.

– К тушению привлекли 29 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС России 22 человека и семь единиц техники, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар потушен, о причинах пока ничего не известно. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, сегодня в Самаре произошли два пожара в жилых дома. На улице Красноармейской вспыхнула квартира на пятом этаже, а на улице Самарской загорелся двухэтажный дом. Есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU