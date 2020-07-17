На одной из самарских строек КамАЗ придавило грудой кирпичей

17 Июль 2020 2020-07-17T14:34:08+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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На одной из строительных площадок в Самаре произошло ЧП. Как сообщают очевидцы в группе samara.dtp.official в социальной сети инстаграм, на КамАЗ рухнула связка кирпичей.

- Стройка жилого комплекса «Рассвет». Отцепилась связка кирпичей и на КамАЗ. Без жертв, - заявили очевидцы.

Кирпичи упали с приличной высоты на многотонную машину. На видео заметно, что кабина большегруза получила значительные повреждения: лобовое стекло выбито, крыша вмята внутрь. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU