На одной из самарских строек КамАЗ придавило грудой кирпичей
К счастью, обошлось без пострадавших
Фото сообщества samara.dtp.official
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На одной из строительных площадок в Самаре произошло ЧП. Как сообщают очевидцы в группе samara.dtp.official в социальной сети инстаграм, на КамАЗ рухнула связка кирпичей.
- Стройка жилого комплекса «Рассвет». Отцепилась связка кирпичей и на КамАЗ. Без жертв, - заявили очевидцы.
Кирпичи упали с приличной высоты на многотонную машину. На видео заметно, что кабина большегруза получила значительные повреждения: лобовое стекло выбито, крыша вмята внутрь. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU