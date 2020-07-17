2020-07-17T14:48:35+03:00
Общество

Мост через Волгу круглосуточно строят 600 человек

Ход строительства 17 июля оценили губернатор Дмитрий Азаров и полпред Президента в ПФО Игорь Комаров
Лариса СТЕПАНОВА
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Дмитрий Азаров и Игорь Комаров проинспектировали площадку строительства мостаДмитрий Азаров и Игорь Комаров проинспектировали площадку строительства моста
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Мост через Волгу в Ставропольском районе круглосуточно строят 600 человек. Об этом стало известно во время визита на площадку строительства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова.

Напомним, активная фаза строительства моста через Волгу стартовала в начале года. Сейчас мостостроители работают сразу на обоих берегах реки

- Мы ждем выхода проекта из экспертизы, после этого маховик закрутиться еще сильнее, — заметил управляющий проектом компании «Мостотрест» Дмитрий Кондаков.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что к строительству привлекаются самарские подрядчики, которые поставляют стройматериалы, привлекаются местные кадры.

Трасса в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу станет составной частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и позволит существенно сократить время и транспортные затраты на путь от Москвы до Самары. Общая длина трассы составит около 100 километров, в том числе 3,7 км — протяженность моста. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М5 «Урал» к Ульяновску, на левом — с М5 «Урал». По проекту магистраль будет иметь четыре полосы движения — по две в каждую сторону.

Также Дмитрий Азаров и Игорь Комаров оценили ход реконструкции трассы «Самара-Ягодное» и обсудили возведение новой железнодорожной ветки в ОЭЗ «Тольятти», которая даст инвесторам новые возможности развития.

– Мы заключили соглашение с Магниткой, а ей нужна железнодорожная ветка. Чтобы железнодорожникам начать работы, нам нужно этот участок завершить в 2020 году. Значимость дороги и этого конкретного перехода очень большая, - пояснил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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