«Сочи» настраивается на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится

17 Июль 2020 2020-07-17T15:04:51+03:00

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Футбольный клуб «Сочи» настраивается на игру 30 тура чемпионата России против «Крыльев Советов» в Самаре. Однако в команде пока не знают, состоится ли она.

- Матч с «Крылями» не состоится? Пока не могу сказать. Сегодня и завтра будут тестирования. Если все в порядке, то будем играть. Мы настраиваемся на то, что он состоится, - приводит слова гендиректора «Сочи» Дмитрия Рубашко sport24.ru.

Ранее в клубе нашли девять случаев коронавируса, из-за этого не состоялся матч с «Тамбовом». Генеральный директор «Сочи» прокомментировал состояние игроков.

- Все ребята чувствуют себя хорошо, у всех коронавирус протекает бессимптомно. Ребята молодые, у них организм сильный. Для нас важно, что выявили его вовремя, и теперь заболевших ребят изолировали, - отметил Рубашко.

Напомним, встреча «Крыльев» и «Сочи» должна пройти 22 июля на стадионе «Самара Арена». Исход встречи самарцев с южанами уже никак не повлияет на положение «Крыльев» в турнирной таблице РПЛ – волжане уже точно 15-е. Однако вылетят подопечные Андрея Талалаева или нет, будет зависеть от желания «Химок» играть в Премьер-лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU