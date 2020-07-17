2020-07-17T15:16:28+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара на ул. Красноармейской в Самаре

Своей версией ЧП поделились местные жители
Евгения ВАСИНА
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Обошлось без пострадавшихОбошлось без пострадавшихФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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17 июля на улице Красноармейской в Самаре горела квартира в доме №62. Официальной причины ЧП пока нет, но местные жители поделились своей версией случившего с корреспондентами «Комсомольской правды».

- Эту квартиру сдавали в аренду. Причиной пожара могла стать детская шалость или неосторожное обращение с огнем, - рассказали жители пострадавшего дома. - Эти ребята, что пожар устроили, просто убежали из квартиры, даже не предупредив никого. Пожар почуяли местные жители на лестничной площадке и соседи из другого подъезда.

Звонок с сообщением о пожаре поступил на пульт в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области в 11:28. Пожарные подразделения, что прибыли на место установили, что горит квартира на пятом этаже, огонь перекинулся на кровлю.

- Пострадал чердак, крыша. Хуже всего то, что перекрытия в этом доме деревянные. Хорошо, что пожарники нормально отработали, иначе все б сгорело, - отметили очевидцы. – Да, обошлось без пострадавших, но в итоге все квартиры под пострадавшей оказались затопленными. Досталось даже аптеке, что расположилась на первом этаже.

Ликвидация пожара объявлена в 12:02. Для тушения привлекались 91 человек, 29 ед. техники, в том числе от МЧС России 66 человек, 20 ед. техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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